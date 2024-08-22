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ايجار ليموزين _مطار القاهرة _مرسيدس s500

(للإيجار)

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صورة الاعلان: ايجار ليموزين _مطار القاهرة _مرسيدس s500 - في القاهرة مصر

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: limousine nassar
التليفون: 01119920103

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الحجاز ميدان المحكمة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/8/2024
رقم الإعلان: 2283779

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس الحديثة _ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس الحديثة _ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هايس المطار _ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار هايس المطار _ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هايس المطار _ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار هايس المطار _ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: باص سياحي لرحلات الغردقه 50 راكب - في القاهرة مصر

باص سياحي لرحلات الغردقه 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: باص سياحي لرحلات الغردقه 50 راكب - في القاهرة مصر

باص سياحي لرحلات الغردقه 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: باص سياحي للايجار في القاهرة من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

باص سياحي للايجار في القاهرة من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح - في القاهرة مصر

استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح تبحث عن وسيلة نقل جماعية مريحة وآمنة لرحلتك القادمة؟ نقدم ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة - في القاهرة مصر

تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

احجز Mercedes S450 الآن! لا تضيع فرصة تجربة قيادة استثنائية مع Mercedes S450. تواصل معنا اليوم واحجز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة - في القاهرة مصر

تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

احجز Mercedes S450 الآن! لا تضيع فرصة تجربة قيادة استثنائية مع Mercedes S450. تواصل معنا اليوم واحجز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: تاجير سياره مرسيدس E200 الفاخرة من شركة تورزم تورز - في القاهرة مصر

تاجير سياره مرسيدس E200 الفاخرة من شركة تورزم تورز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تاجير سياره مرسيدس E200 الفاخرة من شركة تورزم تورز يعد تجربة ممتعة وفاخرة. إذا كنت تبحث عن سيارات ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين اتوبيس 33 فرد - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين اتوبيس 33 فرد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل فاخرة ومريحة لمجموعتك الكبيرة؟ نقدم لك خدمة إيجار ليموزين باص فاخر يتسع لـ 33 ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 33 شيفورليه - في القاهرة مصر

ايجار باص 33 شيفورليه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة مريحة وآمنة لنقل مجموعة من الأفراد؟ نقدم لك باص شيفورليه 33 راكب للإيجار! مميزات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا سبورتاج 2023 - في القاهرة مصر

ايجار كيا سبورتاج 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة قيادة عصرية ومريحة؟ نقدم لك كيا سبورتاج 2023 للإيجار! مميزات السيارة: تصميم أنيق:.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس c180 موديل 2023 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس c180 موديل 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تسعى لتجربة قيادة فاخرة وأنيقة؟ نقدم لك مرسيدس C180 موديل 2023 للإيجار، حيث الفخامة والأداء يلتقيان!.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 28 للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار باص 28 للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار باص 28 للرحلات عندنا باص 28 راكب جاهز لخدمتكم ليش تختاروا باصنا - مقاعد مريحة تنسيكم التعب - م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
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