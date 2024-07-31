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ايجار ليموزين يومي
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|هل تبحث عن تجربة تنقل فاخرة ومريحة لرحلاتك اليومية أو مناسباتك الخاصة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين يومي لتستمتع بالفخامة والراحة أينما كنت، وأياً كانت وجهتك. مميزات خدمة تأجير ليموزين يومي: رفاهية مطلقة: سيارات ليموزين فاخرة ومجهزة بأحدث وسائل الراحة والتكنولوجيا لرحلة ممتعة ومريحة. سائقون محترفون: نقدم لك سائقين ذوي خبرة، يتمتعون بالاحترافية والالتزام لضمان راحتك وسلامتك طوال اليوم.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجار
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279711
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