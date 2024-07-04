ايجار ليموزين هيونداي اتش وان 20 7 راكب

ليموزين هيونداي اتش وان 20 هو خيار ممتاز لمن يبحثون عن راحة وفخامة في تجربة السفر. إليك بعض المعلومات عن هذا النوع من الليموزين: التصميم والمظهر: يتميز هيونداي اتش وان 20 بتصميم أنيق وعصري، مع خطوط أنيقة تعكس الفخامة والأناقة. الراحة والمساحة: مقاعد مريحة: داخلية فسيحة توفر مقاعد مريحة للركاب مع مساحة كبيرة للساقين. تكييف هواء: نظام تكييف هواء قوي يحافظ على درجة حرارة مريحة داخل السيارة في جميع الأوقات.