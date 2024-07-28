ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن وسيلة نقل واسعة ومريحة، بالتالي سواء كانت الرحلات عائلية أو رحلات جماعية أو حتى للأعمال. للحجز والاستفسار رقم الهاتف:01099552706 العنوان :12ش الحجاز ميدان المحكمه-مصر الجديده لزيارة موقعنا لمعرفة باقي التفاصيل: