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ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن وسيلة نقل واسعة ومريحة، بالتالي سواء كانت الرحلات عائلية أو رحلات جماعية أو حتى للأعمال. لذلك اذا كنت تفكر في استئجار هذا الفان المميز، فمن المهم معرفة الأسعار والتفاصيل المرتبطة بالإيجار. لذلك سنستعرض أسعار إيجار فان كيا كرنفال 7 راكب وما يؤثر عليها.ايجار نقل سياحي عوامل تؤثر على أسعار الإيجار 1. الموقع تختلف أسعار الإيجار بشكل كبير من منطقة لأخرى، حيث تلعب تكلفة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار لايجار السيارات والنقل السياحي
|التليفون:
|01100091997
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|العنوان:
|العنوان :12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- CAIRO
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278223
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