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ايجار ليموزين نقل سياحي للغردقة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار ليموزين تويوتا هايس لرحلات سوما باي ليموزين نقل سياحي لذلك تتميز تويوتا هايس بمساحتها الواسعة التي تسع لعدد كبير من الركاب، بالتالي مما يجعلها مثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة. ايجار أتوبيس سياحي المقاعد مريحة وتوفر مساحة كافية للأرجل، بالتالي مما يضمن رحلة مريحة حتى على الطرق الطويلة. الأمان: تأتي تويوتا هايس مزودة بأحدث تقنيات الأمان، بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)،
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|RENTBUS
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|12ش الحجاز _ ميدان المحكمة _ مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280927
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ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
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