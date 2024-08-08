ايجار ليموزين نقل سياحي للغردقة

ايجار ليموزين تويوتا هايس لرحلات سوما باي ليموزين نقل سياحي لذلك تتميز تويوتا هايس بمساحتها الواسعة التي تسع لعدد كبير من الركاب، بالتالي مما يجعلها مثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة. ايجار أتوبيس سياحي المقاعد مريحة وتوفر مساحة كافية للأرجل، بالتالي مما يضمن رحلة مريحة حتى على الطرق الطويلة. الأمان: تأتي تويوتا هايس مزودة بأحدث تقنيات الأمان، بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)،