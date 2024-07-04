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ايجار ليموزين ميتسوبيشي اكسبندر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|رحلة ليموزين بسيارة ميتسوبيشي اكسباندر تعتبر خيارًا ممتازًا لتجربة سفر مريحة ومميزة. إليك بعض المعلومات حول هذه السيارة: التصميم والمظهر: تصميم عصري: يتميز ميتسوبيشي اكسباندر بتصميم حديث وأنيق، مع خطوط ديناميكية تضفي عليها مظهرًا رياضيًا وجذابًا. الراحة والمساحة: مقاعد مريحة: داخلية فسيحة توفر مقاعد مريحة للركاب مع مساحة كافية للساقين والرأس. تكييف هواء: نظام تكييف هواء فعال يحافظ على درجة حرارة مريحة داخل السيارة خلال الرحلات الطويلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|https://limousinenassar.com/
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|12شارع الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275912
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