ايجار ليموزين ميتسوبيشي اكسبندر

رحلة ليموزين بسيارة ميتسوبيشي اكسباندر تعتبر خيارًا ممتازًا لتجربة سفر مريحة ومميزة. إليك بعض المعلومات حول هذه السيارة: التصميم والمظهر: تصميم عصري: يتميز ميتسوبيشي اكسباندر بتصميم حديث وأنيق، مع خطوط ديناميكية تضفي عليها مظهرًا رياضيًا وجذابًا. الراحة والمساحة: مقاعد مريحة: داخلية فسيحة توفر مقاعد مريحة للركاب مع مساحة كافية للساقين والرأس. تكييف هواء: نظام تكييف هواء فعال يحافظ على درجة حرارة مريحة داخل السيارة خلال الرحلات الطويلة