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ايجار ليموزين مطار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|هل تبحث عن تجربة مميزة في السفر؟ استأجر ليموزين مطار لتبدأ رحلتك براحة وفخامة! نقدم لك سيارات ليموزين حديثة ومجهزة بأحدث وسائل الراحة والأمان، يقودها سائقون محترفون لضمان وصولك إلى وجهتك بسرعة وأمان. ميزات الخدمة: - راحة وفخامة: استمتع بمقاعد جلدية مريحة، نظام تكييف عالي الجودة، وخدمة الواي فاي المجانية. - دقة في المواعيد:سائقونا المحترفون يلتزمون بالمواعيد المحددة، لن تفوت رحلتك أبداً. - أسعار تنافسية: نقدم أسعاراً مغرية تناسب الجميع، مع خصومات خاصة للحجوزات المبكرة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجار
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة ,مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280733
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