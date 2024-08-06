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ايجار ليموزين مطار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجير ليموزين فاخر للمطار - رحلتك تبدأ بالراحة والأناقة! استمتع بتجربة فاخرة من لحظة وصولك! هل تبحث عن وسيلة نقل راقية ومريحة من وإلى المطار؟ نقدم لك خدمة تأجير الليموزين الخاصة بنا لتجعل رحلتك تجربة لا تُنسى - راحة وأمان: سياراتنا مجهزة بأحدث وسائل الراحة والأمان لضمان رحلتك. - سائقون محترفون: فريقنا من السائقين المحترفين جاهز لخدمتك بكل احترافية ودقة في المواعيد.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تاجير
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280624
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