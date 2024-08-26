ايجار ليموزين مطار ايجار فان هيونداي اتش وان 7 راكب

هل تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وواسعة لعائلتك أو مجموعتك الصغيرة من وإلى المطار؟ نقدم لكم خدمة تأجير فان هيونداي H1 بسعة 7 ركاب، المثالية للرحلات العائلية أو السفر مع الأصدقاء. المزايا: فان هيونداي H1 واسع ومريح بسعة 7 ركاب. سائقون محترفون وخبرة في النقل. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت: