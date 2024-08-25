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ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخر: استمتع بالراحة والفخامة أثناء رحلتك من وإلى مطار القاهرة. تويوتا هايس 13 راكب: الخيار الأمثل للمجموعات الصغيرة والعائلات. يوفر لك الراحة والأمان في التنقل الجماعي. لماذا تختارنا؟ للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01011322559
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديدة- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283947
تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خدم.
25/8/2024
تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
25/8/2024
تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خد.
25/8/2024
هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخ.
25/8/2024
تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
25/8/2024
احجز الآن ليموزين المطار من تورست كار واستمتع برحلة فاخرة ومريحة من البداية إلى النهاية! سواء كنت ت.
25/8/2024
ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي هل تبحث عن باص فاخر يخدم شركتك أو رحلتك السياحية عن.
25/8/2024
احجز الآن ليموزين المطار من تورست كار واستمتع برحلة فاخرة ومريحة من البداية إلى النهاية! سواء كنت ت.
25/8/2024
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24/8/2024
ايجار هايس اتش وان كوستر اوتوبيس 50 من القاهره لمحافظات مصر باقل الاسعار توصيله مطار ملاكي المتابعه .
24/8/2024
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24/8/2024
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