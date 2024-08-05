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ايجار ليموزين لسفريات اسكندرية
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|إيجار ليموزين للأعمال والاجتماعات في الإسكندرية ليموزين لرحلات اسكندرية بالتالي إيجار ليموزين للأعمال والاجتماعات 01102106655 في الإسكندرية أصبح خيارا شائعا بين رجال الأعمال والشركات التي تسعى لتحقيق أعلى مستويات الراحة والكفاءة في تنقلاتها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجار
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280490
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
5/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
5/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
5/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
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