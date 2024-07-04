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ايجار ليموزين رانج روفر سبورت
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجر رانج روفر سبورت - الفخامة والأداء الاستثنائي ابتعد عن المألوف واستمتع بتجربة قيادة فاخرة مع رانج روفر سبورت. تجمع هذه السيارة بين الأناقة الراقية والأداء القوي، مما يجعلها الخيار المثالي لكل محبي السفر بأسلوب راقٍ ومتميز. إليك ما يميز خدمتنا: تصميم فاخر: خطوط خارجية جذابة تعكس الفخامة والأناقة، مع داخلية مصممة بأرقى المواد والتفاصيل لتوفير أقصى درجات الراحة والتميز. أداء مذهل: محركات قوية توفر قوة استثنائية واستجابة سريعة على جميع الطرقات، مما يجعل كل رحلة تجربة فريدة من نوعها.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|https://limousinenassar.com/
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|12شارع الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275914
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