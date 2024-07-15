ايجار ليموزين دفع رباعي(suv) في القاهرة

(للإيجار)
|استأجر تويوتا راش للسفر والسياحة ليموزين دفع رباعي عندما يتعلق الأمر بالسفر والسياحة، تعتبر سيارة تويوتا راش خيارًا ممتازًا يجمع بين الراحة والأداء المتميز. لذلك إذا كنت تبحث عن سيارة توفر لك تجربة قيادة مريحة وآمنة، فإن تويوتا راش هي الخيار المثالي لك. بالتالي فيما يلي بعض الأسباب ليموزين دفع رباعي التي تجعل من تويوتا راش الخيار الأمثل لاستئجارها أثناء رحلاتك السياحية: ليموزين 4*4للايجار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|https://rentbusegypt.com/
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|12شارع الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279438
1,000 جنيه