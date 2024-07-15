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ايجار ليموزين دفع رباعي(suv) في القاهرة

(للإيجار)

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صورة الاعلان: ايجار ليموزين دفع رباعي(suv) في القاهرة - في القاهرة مصر

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استأجر تويوتا راش للسفر والسياحة ليموزين دفع رباعي عندما يتعلق الأمر بالسفر والسياحة، تعتبر سيارة تويوتا راش خيارًا ممتازًا يجمع بين الراحة والأداء المتميز. لذلك إذا كنت تبحث عن سيارة توفر لك تجربة قيادة مريحة وآمنة، فإن تويوتا راش هي الخيار المثالي لك. بالتالي فيما يلي بعض الأسباب ليموزين دفع رباعي التي تجعل من تويوتا راش الخيار الأمثل لاستئجارها أثناء رحلاتك السياحية: ليموزين 4*4للايجار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: https://rentbusegypt.com/
التليفون: 01101727711

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12شارع الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279438

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صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس زفاف ليموزين - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس زفاف ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مميزات ايجار مرسيدس كابورليه للزفاف ليموزين افراح الفخامة والأناقة مرسيدس كابورليه تُعد رمزًا للفخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
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