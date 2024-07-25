أضف إعلانك مجاناً
ايجار ليموزين استرتش للزفاف بالزينة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تعاقد علي ايجار استرتش بالزينة من رينت باص سيارات أفراح للإيجار تعتبر رينت باص واحدة من الشركات الرائدة في مجال تأجير الحافلات والمركبات السياحية حيث تقدم خدمات متميزة بالتالي تلبي احتياجات العملاء المختلفة. من بين هذه الخدمات، تبرز خدمة تأجير “استرتش بالزينة”، وهي خدمة مخصصة للأحداث الخاصة مثل حفلات الزفاف، والمناسبات الرسمية، والجولات السياحية الفاخرة. ليموزين استرتش الطويلة خدمة تأجير استرتش بالزينة من رينت باص سيارات أفراح للإيجار 01101727711 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|https://rentbusegypt.com/
|التليفون:
|01101727711
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|12شارع الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278742
تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات كبيرة أو .
25/7/2024
إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
25/7/2024
إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
25/7/2024
إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
25/7/2024
إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
25/7/2024
هل تبحث عن تجربة قيادة مريحة وفاخرة مع سائق محترف؟ متوفرة الآن للإيجار: هيونداي إلنترا CN7 موديل .
25/7/2024
لماذا تختار تويوتا كورولا موديل 2022؟ تويوتا كورولا تعد واحدة من أكثر السيارات شعبية وثقة على مستوى .
25/7/2024
إذا كنت تبحث عن تجربة قيادة تجمع بين الفخامة والأداء الممتاز، فإن تأجير مرسيدس E200 موديل 2020 هو ال.
25/7/2024
في عالم السيارات الفاخرة، تعد مرسيدس مايباخ 2022 واحدة من أبرز الطرازات التي تجسد الفخامة والأداء ال.
25/7/2024
هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة استئجار مرسيدس فيانو V250 موديل 2022، السيارة الم.
24/7/2024
تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022،رائع لأي رحلة جماعية. الراحة والأمان 1. التصميم الداخل.
24/7/2024
ايجار هايس كوستر اتوبيس 28 واتوبيس 50 ملاكي اى توصيله من القاهره الي جميع المحافظات احدث الموديلات و.
23/7/2024
ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد .
23/7/2024
ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد .
23/7/2024
ليموزين مطار تأجير سيارة ليموزين مرسيدس S450 للمطار عندما يتعلق الأمر بالسفر بأسلوب لا مثيل له وبح.
23/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.