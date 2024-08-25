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ايجار لاند كروزر رحلات الاسكندرية
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|إذا كنت تبحث عن استئجار سيارة لاند كروزر لرحلة إلى الإسكندرية، يمكنك التوجه إلى شركات تأجير السيارات التي تقدم خدمات استئجار السيارات الفاخرة. إليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها: مدة الإيجار: يمكن أن يكون الإيجار ليوم واحد أو لعدة أيام، وهذا سيؤثر على السعر. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284040
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