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ايجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق لكبار الزوار والسفارات
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات كبيرة أو فعاليات؟ متوفرة الآن للإيجار: أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 المواصفات: موديل 2022 سعة 24 راكب تصميم داخلي فسيح ومريح مقاعد مريحة مع مساحة واسعة للأرجل نظام تكييف هواء فعال لضمان راحة الركاب نظام صوتي متطور لتجربة سفر ممتعة للحجز والاستفسار: يرجى التواصل معنا عبر الهاتف:01099552706 لينك موقعنا : ش الحجاز ميدان المحكمه م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278564
تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات كبيرة أو .
25/7/2024
إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
25/7/2024
إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
25/7/2024
إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
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