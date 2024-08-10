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ايجار كيا كرنفال رحلات الساحل الشمالي
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| إذا كنت تخطط لرحلة إلى الساحل الشمالي وتبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الفخامة والراحة والعملية، فإن تأجير سيارة كيا كرنفال هو الخيار المثالي لك. توفر لك كيا كرنفال تجربة سفر مريحة وآمنة، مما يجعل رحلتك إلى الساحل الشمالي تجربة لا تُنسى. كيا كرنفال معروفة بمقصورتها الفسيحة التي تستوعب بسهولة ما يصل إلى 7ركاب، مما يجعلها مثالية للعائلات الكبيرة أو المجموعات من الأصدقاء. 01119970403 01014555680 شارع الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسيونى ترافيل
|التليفون:
|01119970403
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281237
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