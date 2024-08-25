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ايجار كوستر 24 رحلات مرسي علم
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|لإيجار كوستر يتسع لـ 24 راكبًا للرحلات إلى مرسى علم، يمكنك التواصل مع شركات النقل والسياحة التي تقدم خدمات استئجار الحافلات. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على السعر: مدة الرحلة: إذا كانت الرحلة ليوم واحد أو تتطلب البقاء لعدة أيام. نوع الكوستر: إذا كان مكيفًا أو يحتوي على خدمات إضافية مثل شاشات العرض. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284042
في "ليموزين نصار للنقل السياحي"، أسعار تأجير الكوستر لليوم الواحد تبدأ عادة من 800 جنيه وتصل.
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