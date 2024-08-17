ايجار فان 7 راكب هيونداي اتش وان

محتاج تنقل عائلتك الكبيرة أو فريق العمل بكل راحة وأناقة؟ لدينا الحل المثالي لك! نقدم لك فرصة استئجار فان هيونداي اتش وان 7 راكب بأفضل الأسعار! المميزات الرائعة: مساحة واسعة: الكل يقدر يمد رجليه ويجلس بكل راحة. تصميم أنيق: هتشعر إنك في رحلة ملكية! تكييف ممتاز: عشان تتحمل حرارة الصيف بدون قلق. نظام صوت متطور: استمتع بالموسيقى وأنت في الطريق. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت: