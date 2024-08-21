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ايجار فان كيا كرنفال للرحلات العائليه
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|هل تبحث عن تجربة سفر مريحة ورفيعة الجودة لعائلتك؟ لدينا الحل الأمثل لك! نقدم لك فان كيا كرنفال الرائع، المثالي للرحلات العائلية والمناسبات الخاصة. مميزات فان كيا كرنفال: - مساحة واسعة: كافية لاستيعاب جميع أفراد العائلة والحقائب بكل راحة. - مقاعد مريحة: توفر تجربة جلوس مريحة، مع إمكانية ضبط المقاعد لتناسب احتياجاتك. مواصفات إضافية: - أبواب كهربائية: لتسهيل الدخول والخروج. - نظام ملاحة GPS: لتجنب الطرق المزدحمة والوصول بأمان. - أنظمة ترفيه للأطفال:لضمان استمتاعهم طوال الرحلة. الأسعار مميزة: اتصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين نصار لايجار الليموزين
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|العنوان :12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283463
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