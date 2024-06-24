أضف إعلانك مجاناً
ايجار فانات عائليه فاخره من و إلي المطار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|خدمة ايجار سيارات مطار ليموزين مطار للايجار 01101727711 الان من خلال اكبر شركة لايجار الاتوبيسات السياحيه و ايجار السيارات و الليموزين في مصر.شركة رينت باص تقدم لكم جميع انواع السيارات و خدمات حجز ليموزين المطار بالتالي باقل الاسعار في
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رينت باص
|التليفون:
|01101727711
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274443
أتوبيس سياحى ايجار كوستر للغردقة بأقل الأسعار لذلك استكشاف الغردقة براحة واقتصادية: خدمة تأجير كوست.
24/6/2024
خدمة ايجار سيارات مطار تقدم شركة رينت باص 01101727711 اكبر اسطول هائل من السيارات السياحية الممتازه.
24/6/2024
ايجار تويوتا كوستر بارخص سعر في مصر كوستر ميني باص بسيط و صغير مناسب لجميع انواع الرحلات السياحيه و .
23/6/2024
مميزات تاجير سيارات suv باقل سعر من خلال رينت باص رينت باص هي شركة رائدة في مجال النقل السياحي الجم.
23/6/2024
بالتالي ايجار باص شيفروليه ايجار مرسيدس mcv 33راكب في مصر. بالتالي شركة رينت باص اكبر شركة نقل سياح.
23/6/2024
بالتالي ايجار الميكروباص السياحي رقم واحد في جمهوريه مصر العربيه. بالتالي نقل سياحي | ايجار هايس13را.
23/6/2024
إيجار باجيرو 7 راكب: الخيار المثالي للأسر الكبيرة وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالبحث عن سيارة عائلية .
23/6/2024
اسعار ايجار ميكروباص سياحي ليموزين الميكروباص 01101555356 هو خيار رائع للتنقل براحة ورفاهية في حالات.
23/6/2024
شركات ايجار ميكروباص هايس-ليموزين بداية أسعار تاجير ميكروباص سياحي تعتبر شركة ليموزين بداية من الشرك.
23/6/2024
ارخص ايجار نقل سياحي من ليموزين بداية ميكروباص للايجار في القاهرة يعتبر تأجير ميكروباصات سياحية من ا.
23/6/2024
حافلات سياحية فاخرة للايجار سعر ايجار اتوبيس رحلات تأجير حافلات السياحية للرحلات الترفيهية 011015553.
23/6/2024
ايجار باص تويوتا كوستر شركة تأجير باص كوستر. مدينة بدر 2022 شركة ليموزين بداية تعتبر افضل الشركات ا.
23/6/2024
خدمة نقل سياحى باصات نقل سياحي للإيجار في مصر الجديدة لذلك تعتبر الرحلات السياحية من أكثر التجارب .
22/6/2024
اجر بافضل سعر لايجار اتوبيس مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس فئه 500/600 بالتا.
22/6/2024
الإيجار الآمن والفعّال لحافلة تتسع لـ50 فرد إن تأجير حافلة تتسع لخمسين فرد يمثل خياراً مثالياً للعد.
22/6/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.