ايجار سياره مرسيدس فيانو (7مقاعد)

للإيجار: مرسيدس فيانو هل تحتاج إلى سيارة فاخرة توفر الراحة والرحابة في رحلاتك اكتشف مرسيدس فيانو، الخيار المثالي للعائلات والمجموعات والأعمال المواصفات تصميم داخلي واسع مع مقاعد فاخرة لراحة الجميع محرك قوي وكفاءة عالية في استهلاك الوقود تقنيات متقدمة لضمان تجربة قيادة مريحة وآمنة مساحة تخزين واسعة لتلبية جميع احتياجاتك مزايا الإيجار أسعار تنافسية وباقات مرنة تأمين شامل لتجربة خالية من القلق صيانة دورية لضمان الأداء الأمثل للحجز أو الاستفسار:01101555356 او زياره موقعنا: