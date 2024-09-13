ايجار سيارة ميتسوبيشي اكسباندر 7 مقاعد

للتأجير: ميتسوبيشي اكسباندر - 7 مقاعد هل تبحث عن سيارة عائلية واسعة ومريحة؟ الآن يمكنك استئجار ميتسوبيشي اكسباندرذات الـ 7 مقاعد، المثالية للرحلات العائلية، والتنقلات اليومية، مع توفير مساحة كبيرة للأمتعة والراحة القصوى لجميع الركاب. مميزات السيارة: - محرك قوي وفعال في استهلاك الوقود - نظام تكييف مزدوج لتبريد مثالي - شاشة ترفيه متطورة - مقاعد مريحة قابلة للتعديل - أنظمة أمان عالية الجودة للتواصل معنا : 01100092199 البريد الالكتروني : /