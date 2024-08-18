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ايجار سيارة اكسبندر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خدمات ليموزين المطار 01119920103
|التليفون:
|01101055099
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز_ميدان المحكمة_مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282803
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18/8/2024
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18/8/2024
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18/8/2024
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18/8/2024
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18/8/2024
•سعة كبيرة: أتوبيساتنا تتسع لـ50 راكبًا، مما يجعلها مثالية للرحلات المدرسية، الرحلات العائلية، وال.
18/8/2024
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18/8/2024
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18/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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