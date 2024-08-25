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ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|شركات ليموزين مطار القاهرة إيجار سيارات مرسيدس من مطار القاهرة هو خيار مثالي للمسافرين الذين يبحثون عن الراحة والفخامة منذ لحظة وصولهم إلى العاصمة المصرية. سواء كنت في رحلة عمل أو عطلة، لذلك فإن اختيار سيارة مرسيدس من المطار يمنحك تجربة سفر فاخرة وسلسة للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01011322559
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284005
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