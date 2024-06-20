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ايجار سيارات مرسيدس ليموزين
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|اسعار سيارات ليموزين ايجار سيارات مرسيدس ليموزين: تجربة الفخامة والأناقة في السفر في عالم السيارات الفاخرة، تعتبر سيارات مرسيدس ليموزين تجسيدًا للرفاهية والأناقة. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12 ش الحجاز ميدان المحكمه- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274049
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20/6/2024
أقل سعر ليموزين فاخر يُعد مطار القاهرة الدولي، المعروف أيضًا بمطار سفنكس، بوابة رئيسية للسفر إلى ومن.
20/6/2024
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20/6/2024
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20/6/2024
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20/6/2024
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20/6/2024
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