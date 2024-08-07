أضف إعلانك مجاناً
ايجار سيارات مرسيدس
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ليوم واحد؟ استأجر سيارة مرسيدس من أسطولنا واستمتع بأقصى درجات الراحة والأناقة. نقدم لك سيارات مرسيدس الحديثة بأفضل المواصفات لتجربة لا تُنسى. ميزات الخدمة: - فخامة لا تُضاهى: استمتع بتصميم داخلي فاخر، مقاعد جلدية مريحة، وتقنيات متقدمة لضمان تجربة قيادة متميزة. - أداء عالي: سيارات مرسيدس معروفة بأدائها القوي وسلاسة القيادة، لتستمتع بكل لحظة على الطريق. - تنوع الخيارات: اختر من بين مجموعة واسعة من موديلات مرسيدس، بما يتناسب مع ذوقك واحتياجاتك.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجار
|التليفون:
|01102106655
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة ,مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280737
هل تبحث عن تجربة مميزة في السفر؟ استأجر ليموزين مطار لتبدأ رحلتك براحة وفخامة! نقدم لك سيارات ليموزي.
7/8/2024
هل ترغب في سيارة تجمع بين الفخامة والأداء الاستثنائي؟ نقدم لك فرصة تأجير مرسيدس C200 موديل 2023، ال.
6/8/2024
إعلان: تأجير سيارات مرسيدس C200 2020 هل تبحث عن تجربة قيادة استثنائية؟ الآن يمكنك استئجار سيارة الأ.
6/8/2024
هل تبحث عن تجربة سياحية مميزة ومريحة؟ نحن نقدم خدمات إيجار أتوبيسات سياحية فاخرة لتلبية كافة احتياجا.
6/8/2024
هل تبحث عن وسيلة مريحة وآمنة لنقل مجموعتك؟ نقدم لك خدمة تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب الفاخرة. يتم.
6/8/2024
تأجير أتوبيس 50 راكب مرسيدس فاخر 🚍 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعة كبيرة؟ نحن نقدم .
6/8/2024
تأجير ليموزين فاخر للمطار - رحلتك تبدأ بالراحة والأناقة! استمتع بتجربة فاخرة من لحظة وصولك! هل تبحث .
6/8/2024
تأجير أتوبيس سياحي - جولات ممتعة وراحة تامة! استمتع برحلة سياحية لا تُنسى مع أتوبيساتنا الفاخرة هل ت.
6/8/2024
ليموزين مرسيدس SUV ايجار سيارات مرسيدس S 450 الجوهرة 2023 Mercedes S 450 Al Jawahar car rental 2023.
6/8/2024
ايجار ليموزين مطار القاهرة توفر شركة تورست لايجار السيارات والليموزين خدمة ايجار ليموزين القاهرة , ا.
5/8/2024
هل ترغب في تجربة الفخامة والأداء المثالي؟ الآن يمكنك ذلك مع سيارة مرسيدس S450 الرائعة! مواصفات السي.
5/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
5/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
5/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
5/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
5/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.