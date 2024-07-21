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ايجار سيارات مرسيدس لاستقبال مطار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ليموزين استقبال مطار تأجير سيارة مرسيدس E200 لاستقبال الضيوف من المطار يعتبر خيارًا رائعًا لأسباب عديدة تتعلق بالراحة والفخامة والأداء. في هذا المقال، لذلك سنستعرض أهمية تأجير مرسيدس E200 لاستقبال المطار، وأبرز ميزاتها، بالتالي وكيف يمكن أن تضفي تجربة فريدة على ضيوفك. أهمية تأجير مرسيدس E200 لاستقبال المطار ليموزين مرسيدس للإيجار /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|tourist limousine
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12شارع الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277952
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