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ايجار سيارات مرسيدس زفاف ليموزين
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|مميزات ايجار مرسيدس كابورليه للزفاف ليموزين افراح الفخامة والأناقة مرسيدس كابورليه تُعد رمزًا للفخامة والرقي، بالتالي فهي تمنح يوم زفافك لمسة خاصة من الأناقة والرقي. بتصميمها الخارجي الفخم والمميز، لذلك ستجعل العروسين يشعران وكأنهما نجمين في ليلة خاصة. التجربة الفريدة تجربة قيادة أو الركوب في مرسيدس كابورليه تعتبر تجربة فريدة من نوعها. السقف القابل للكشف يسمح للعروسين بالاستمتاع بالمناظر الجميلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|https://rentcarsegypt.com/
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|12شارع الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277233
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