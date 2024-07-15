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ايجار سيارات مرسيدس بالسائق
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|في عالم يتسم بالتنقلات السريعة والمتطلبات الراقية ايجار افخم سيارات مرسيدس بالتالي ايجار سيارات مرسيدس 01119970403 تعتبر خدمة تأجير سيارات مرسيدس بالسائق خياراً مثالياً لأولئك الذين يبحثون عن الراحة والأناقة خلال رحلاتهم. تجمع هذه الخدمة بين جمال السيارات الفاخرة من مرسيدس بنز وخبرة سائق محترف، مما يوفر تجربة فريدة ومميزة في كل مشوار لذلك الفخامة والأناقة تتميز سيارات مرسيدس ببناء عالي 01101555356 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسيونى ترافيل
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277223
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