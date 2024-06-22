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ايجار سيارات ليموزين فاخرة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجير سيارات مرسيدس ليموزين: تمييز الرفاهية في كل رحلة في عالم الرفاهية والتميز، يأتي تأجير سيارات مرسيدس ليموزين ليقدم تجربة فاخرة لا مثيل لها. تجمع هذه السيارات الرائعة بين الأناقة والأداء الرفيع، مما يجعلها لذلك 01101555356 ليموزين فاخرة بالسائق للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12 ش الحجاز ميدان المحكمه- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274194
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