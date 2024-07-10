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ايجار جميع انواع السيارات الليموزين والنقل السياحي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار جميع انواع السيارات الليموزين والنقل السياحي - في القاهرة مصر

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ايجار جميع انواع السيارات الليموزين والنقل السياحي زفاف نقل سياحي خدمة توصيل المطار تعاقد شركات 01070534881
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الدولي كار
التليفون: 01070534881

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العنوان: الاردنيه- العاشر من رمضان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2276931

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تاجير ليموزين ميكروباص هايس 13 راكب - في القاهرة مصر

تاجير ليموزين ميكروباص هايس 13 راكب

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل مثالية لرحلاتك، فإن تويوتا هايس هي الخيار الأمثل. تويوتا هايس تجمع بين الر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

10/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا لاندكروزر الرياض في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا لاندكروزر الرياض في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار لاندكروزر الرياض في القاهرة من بين أكثر السيارات شهرة وتميزًا في مصر وفي العديد من دول العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: تأجير سيارات اون لاين - في القاهرة مصر

تأجير سيارات اون لاين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ارخص ايجار سيارات بمصر |+201101555356 استئجار ليموزين تويوتا لاند كروزر: تأجير سيارات فاخرة يلبي جمي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: سيارات مرسيدس ليموزين - في القاهرة مصر

سيارات مرسيدس ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تاجير مرسيدس ليموزين ايجار سيارات مرسيدس ليموزين بدون سائق إذا كنت تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومميزة،.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو V250 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو V250

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو في القاهرة | +0201101555356 ايجار سيارة فاخرة في القاهرة، فقد تكون مرسيدس فيانو م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: رقم ليموزين مطار القاهرة - في القاهرة مصر

رقم ليموزين مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سيارة توصيل مطار القاهرة ايجار ليموزين الي مطار القاهرة الدولي إيجار ليموزين إلى مطار القاهرة الدو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/7/2024
صورة الاعلان: ايجار كوستر بأفضل الأسعار مع شركه تورزم - في القاهرة مصر

ايجار كوستر بأفضل الأسعار مع شركه تورزم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لرحلاتك السياحية أو العملية؟ شركه تورزم توفر لك إيجار كوستر بأسعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/7/2024
صورة الاعلان: ايجار كوستر بأفضل الأسعار مع شركه تورزم - في القاهرة مصر

ايجار كوستر بأفضل الأسعار مع شركه تورزم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لرحلاتك السياحية أو العملية؟ شركه تورزم توفر لك إيجار كوستر بأسعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس E200 مع شركه تورزم تورز - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس E200 مع شركه تورزم تورز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن الفخامة والراحة في تنقلاتك؟ شركه تورزم تقدم لك خدمة إيجار مرسيدس E200 بأسعار تنافسية وخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/7/2024
صورة الاعلان: افضل عروض إيجار تويوتا هايس للرحلات - في القاهرة مصر

افضل عروض إيجار تويوتا هايس للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن سيارة فان موثوقة ومريحة لإيجارها لرحلاتك أو أعمالك؟ شركه تورزم توفر لك خدمة إيجار تويوتا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/7/2024
صورة الاعلان: إيجار كوستر بأفضل الأسعار مع شركه تورزم - راحتك هي أولويتنا - في القاهرة مصر

إيجار كوستر بأفضل الأسعار مع شركه تورزم - راحتك هي أولويتنا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لرحلاتك السياحية أو العملية؟ شركه تورزم توفر لك إيجار كوستر بأسعار .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/7/2024
صورة الاعلان: إيجار كوستر بأفضل الأسعار مع شركه تورزم - راحتك هي أولويتنا - في القاهرة مصر

إيجار كوستر بأفضل الأسعار مع شركه تورزم - راحتك هي أولويتنا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لرحلاتك السياحية أو العملية؟ شركه تورزم توفر لك إيجار كوستر بأسعار .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/7/2024
صورة الاعلان: افضل عروض ايجار مرسيدس E200 في القاهره - في القاهرة مصر

افضل عروض ايجار مرسيدس E200 في القاهره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة إيجار مرسيدس E200 بأسعار تنافسية وخدمات مميزة. نحن نوفر لك سيارات مرسيدس E200 للإيجار بحالة مم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: إيجار تويوتا هايس بأسعار تنافسية وعروض مميزة - في القاهرة مصر

إيجار تويوتا هايس بأسعار تنافسية وعروض مميزة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار تويوتا هايس بأسعار تنافسية وعروض مميزة. نحن نقدم لك سيارات تويوتا هايس للإيجار بحالة ممتازة، .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: BOOK A MERCEDES LIMOUSINE AT ECONOMICAL PRICES - في القاهرة مصر

BOOK A MERCEDES LIMOUSINE AT ECONOMICAL PRICES

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ليموزين مرسيدس ليموزين مطار مرسيدس بأقل الأسعار Mercedes airport limousine at the lowest pric.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/7/2024
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