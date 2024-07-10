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ايجار جميع انواع السيارات الليموزين والنقل السياحي
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| ايجار جميع انواع السيارات الليموزين والنقل السياحي زفاف نقل سياحي خدمة توصيل المطار تعاقد شركات 01070534881
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الدولي كار
|التليفون:
|01070534881
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|العنوان:
|الاردنيه- العاشر من رمضان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276931
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