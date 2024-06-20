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ايجار تويوتا هاي اس من ليموزين نصار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين نصار
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديده- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274027
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20/6/2024
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20/6/2024
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20/6/2024
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20/6/2024
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20/6/2024
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