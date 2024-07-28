آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

ايجار تويوتا هايس 13 راكب 2022

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس 13 راكب 2022 - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

للإيجار: تويوتا هايس 13 راكب 2022 إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة، فسيارة تويوتا هايس 13 راكب 2022 هي الخيار المثالي لك! تقدم لك هذه السيارة مزايا عديدة تشمل: مساحة واسعة: مثالية للعائلات الكبيرة أو الفرق أو الرحلات الجماعية. أداء ممتاز: محرك قوي وموثوق يضمن لك تجربة قيادة سلسة وآمنة. راحة لا تضاهى: تصميم داخلي مريح يجعلك تشعر وكأنك في منزلك أينما كنت. تكنولوجيا متقدمة: تشمل نظام ترفيهي حديث ومزايا متطورة للاتصال. للحجز والاستفسار 01119108231
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: توريست ميلوزين
التليفون: 01119108231

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2024
رقم الإعلان: 2278957

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار كوستر هايس جميع انواع العربيات اتوبيس 50 - في القاهرة مصر

ايجار كوستر هايس جميع انواع العربيات اتوبيس 50

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار توياتا كوستر ملاكي اتوبيس 28 او 50 عائليه لرحله سعيده خدمه ممتازه اقل الاسعار عندنا الوصول بام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,100 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

رحلة مريحة وفاخرة مع تأجير ليموزين المطار هل ترغب في تجربة نقل فاخرة ومريحة من وإلى المطار؟ نقدم لك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير أتوبيس مرسيدس 500 للسفر الي مطروح - في القاهرة مصر

خدمة تأجير أتوبيس مرسيدس 500 للسفر الي مطروح

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عروض تاجير باص مرسيدس لسفريات مطروح اتوبيس سياحي للايجار بالتالي مع بداية فصل الصيف واقتراب موسم الإ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: Air Port Limousine Service - في القاهرة مصر

Air Port Limousine Service

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار تأجير سيارة ليموزين مرسيدس S450 للمطار عندما يتعلق الأمر بالسفر بأسلوب لا مثيل له وبح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر لرحلات شرم الشيخ والغردقه عندما تُخطط لرحلة إلى شرم الشيخ أو الغردقة في مصر، يُعت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: Range Rover limousine rent in Heliopolis - في القاهرة مصر

Range Rover limousine rent in Heliopolis

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر رينج روفر فيلار للمؤتمرات و الندوات في عالم الأعمال اليوم، تتطلب النجاح في الفعاليات مزيجاً م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة - في القاهرة مصر

خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر باص 50 فرد لرحلات الغردقة ايجار باص سياحي مزايا استئجار باص 50 فرد الراحة والأمان الباصات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881 - في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881 لرحلة تتنوع بين الراحة والأمان إذا كنت تبحث ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881 - في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881 لرحلة تتنوع بين الراحة والأمان إذا كنت تبحث ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ليموزين مطار خدمة VIP - في القاهرة مصر

ليموزين مطار خدمة VIP

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مرسيدس فيانو 7راكب للمطارات خدمة ليموزين مطار إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الفخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: خدمه استئجار ليموزين للمسافرين الي المطار - في القاهرة مصر

خدمه استئجار ليموزين للمسافرين الي المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين للمطار استئجر ليموزين اقتصادي للنقل من المطار عندما تفكر في خيارات النقل من المطار، .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا راش 7و راكب بالسائق - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا راش 7و راكب بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

🚗 **للإيجار: تويوتا راش 7 ركاب مع سائق محترف** 🚗 هل تبحث عن وسيلة تنقل مريحة وآمنة؟.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات