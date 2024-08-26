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ايجار تويوتا هايس رحلات مرسي علم
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|لإيجار تويوتا هايس للرحلات إلى مرسى علم، يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على الخدمة: التواصل مع شركات تأجير السيارات: ابحث عن شركات تأجير سيارات تقدم خدمات تأجير الحافلات الصغيرة (مثل تويوتا هايس) لرحلات داخل مصر. يمكنك البحث على الإنترنت أو الاتصال بالشركات المحلية المتخصصة في تأجير السيارات للسياح. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284319
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