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ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

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ايجار هايس كوستر اتوبيس 28 واتوبيس 50 ملاكي اى توصيله من القاهره الي جميع المحافظات احدث الموديلات واقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي 01120461710 -01015534694
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكه
التليفون: 01120461710 -01015534694

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديده روكسي- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/7/2024
رقم الإعلان: 2278441

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/7/2024
صورة الاعلان: Air Port Limousine Service - في القاهرة مصر

Air Port Limousine Service

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار تأجير سيارة ليموزين مرسيدس S450 للمطار عندما يتعلق الأمر بالسفر بأسلوب لا مثيل له وبح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس ايجار تويوتا كوستر لرحلات شرم الشيخ والغردقه عندما تُخطط لرحلة إلى شرم الشيخ أو الغرد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/7/2024
صورة الاعلان: Range Rover limousine rent in Heliopolis - في القاهرة مصر

Range Rover limousine rent in Heliopolis

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين رينج روفر استأجر رينج روفر فيلار للمؤتمرات و الندوات في عالم الأعمال اليوم، تتطلب النجاح ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/7/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة - في القاهرة مصر

خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر باص 50 فرد لرحلات الغردقة ايجار باص سياحي مزايا استئجار باص 50 فرد الراحة والأمان الباصات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/7/2024
صورة الاعلان: استأجر كوستر سياحي من رينت باص - في القاهرة مصر

استأجر كوستر سياحي من رينت باص

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

نقل سياحي للرحلات يعتبر استئجار ميني باص بسعة 25 فردًا خيارًا ممتازًا للرحلات السياحية، حيث يوفر ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: تأجير سيارة جيب لاند كروزر فان عائلي بأرخص الأسعار - في القاهرة مصر

تأجير سيارة جيب لاند كروزر فان عائلي بأرخص الأسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير سيارة جيب لاند كروزر فان عائلي بأرخص الأسعار بالتالى تعتبر جيب لاند كروزر فان واحدة من أكثر ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: Air Port Limousine Service - في القاهرة مصر

Air Port Limousine Service

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير مرسيدس ليموزين S450 للمطار عندما يتعلق الأمر بالسفر بأسلوب لا مثيل له وبحضور يعبر عن الرفاهية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر لرحلات شرم الشيخ والغردقه عندما تُخطط لرحلة إلى شرم الشيخ أو الغردقة في مصر، يُع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: https://rentcarsegypt.com/wp-admin/post.php?post=9082&action=edit - في القاهرة مصر

https://rentcarsegypt.com/wp-admin/post.php?post=9082&action=edit

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

في عالم الأعمال اليوم، تتطلب النجاح في الفعاليات مزيجاً من الاحترافية والتميز، وليس هناك وسيلة أفضل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة - في القاهرة مصر

خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مزايا استئجار باص 50 فرد الراحة والأمان الباصات الحديثة مجهزة بأحدث وسائل الراحة مثل المقاعد المريح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس استقبال مطار - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس استقبال مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مرسيدس فيانو للمطار في عالم السفر اليوم، تعد خدمات الليموزين إلى ومن المطار من الخدما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس لاستقبال مطار - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس لاستقبال مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين استقبال مطار تأجير سيارة مرسيدس E200 لاستقبال الضيوف من المطار يعتبر خيارًا رائعًا لأسباب ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/7/2024
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