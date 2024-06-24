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ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار هايس وجميع انواع السيارات اتوبيسات ملاكي زفه توصيله مطار استقبال من القاهره لجميع المحافظات اقل الاسعار احدث الموديلات احسن خدمه متابعه الاداره حتي الوصول بامان للحجز والاستعلام اتصل علي 01120461710- 01015534694
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكه
|التليفون:
|01120461710 -01015534694
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|العنوان:
|مصر الجديده روكسي- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274488
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24/6/2024
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24/6/2024
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22/6/2024
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