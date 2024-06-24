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ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

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تفاصيل الإعلان
ايجار هايس وجميع انواع السيارات اتوبيسات ملاكي زفه توصيله مطار استقبال من القاهره لجميع المحافظات اقل الاسعار احدث الموديلات احسن خدمه متابعه الاداره حتي الوصول بامان للحجز والاستعلام اتصل علي 01120461710- 01015534694
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكه
التليفون: 01120461710 -01015534694

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديده روكسي- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2024
رقم الإعلان: 2274488

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تأجير افخم سيارات ليموزين زفاف

(للإيجار)

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تأجير سيارات للعرس تأجير أفخم سيارات الليموزين لحفلات الزفاف: تجربة الأناقة والفخامة تعتبر حفلات الز.
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القاهرة - مصر
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1,000 جنيه

24/6/2024
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ايجار فانات عائليه فاخره من و إلي المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ايجار سيارات مطار ليموزين مطار للايجار 01101727711 الان من خلال اكبر شركة لايجار الاتوبيسات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
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1,000 جنيه

24/6/2024
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حجز نقل سياحي.تورست باص

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- في القاهرة مصر

أتوبيس سياحى ايجار كوستر للغردقة بأقل الأسعار لذلك استكشاف الغردقة براحة واقتصادية: خدمة تأجير كوست.
العنوان:

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1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: تأجير باصات للمجموعات الكبيره في مطار القاهرة الدولي - في القاهرة مصر

تأجير باصات للمجموعات الكبيره في مطار القاهرة الدولي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ايجار سيارات مطار تقدم شركة رينت باص 01101727711 اكبر اسطول هائل من السيارات السياحية الممتازه.
العنوان:

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القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب - في القاهرة مصر

شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر بارخص سعر في مصر كوستر ميني باص بسيط و صغير مناسب لجميع انواع الرحلات السياحيه و .
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القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان - في القاهرة مصر

خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مميزات تاجير سيارات suv باقل سعر من خلال رينت باص رينت باص هي شركة رائدة في مجال النقل السياحي الجم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجار باص33راكب - في القاهرة مصر

شركةايجارنقل سياحي |ايجار باص33راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بالتالي ايجار باص شيفروليه ايجار مرسيدس mcv 33راكب في مصر. بالتالي شركة رينت باص اكبر شركة نقل سياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجارميكروباص سياحي - في القاهرة مصر

شركةايجارنقل سياحي |ايجارميكروباص سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بالتالي ايجار الميكروباص السياحي رقم واحد في جمهوريه مصر العربيه. بالتالي نقل سياحي | ايجار هايس13را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار باجيرو العائليه 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار باجيرو العائليه 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار باجيرو 7 راكب: الخيار المثالي للأسر الكبيرة وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالبحث عن سيارة عائلية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص ليموزين - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ايجار ميكروباص سياحي ليموزين الميكروباص 01101555356 هو خيار رائع للتنقل براحة ورفاهية في حالات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجارميكروباص نقل سياحي - في القاهرة مصر

ايجارميكروباص نقل سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات ايجار ميكروباص هايس-ليموزين بداية أسعار تاجير ميكروباص سياحي تعتبر شركة ليموزين بداية من الشرك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركة ليموزين بداية لتاجير ميكروباص هايس - في القاهرة مصر

شركة ليموزين بداية لتاجير ميكروباص هايس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ارخص ايجار نقل سياحي من ليموزين بداية ميكروباص للايجار في القاهرة يعتبر تأجير ميكروباصات سياحية من ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: تأجير حافلات سياحية-للرحلات الترفيهية في مصر - في القاهرة مصر

تأجير حافلات سياحية-للرحلات الترفيهية في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

حافلات سياحية فاخرة للايجار سعر ايجار اتوبيس رحلات تأجير حافلات السياحية للرحلات الترفيهية 011015553.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ميني باص كوستر لرحلة الفيوم|مدينة بدر - في القاهرة مصر

ايجار ميني باص كوستر لرحلة الفيوم|مدينة بدر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار باص تويوتا كوستر شركة تأجير باص كوستر. مدينة بدر 2022 شركة ليموزين بداية تعتبر افضل الشركات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير نقل سياحى مميزة|مصر الجديدة - في القاهرة مصر

خدمة تأجير نقل سياحى مميزة|مصر الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة نقل سياحى باصات نقل سياحي للإيجار في مصر الجديدة لذلك تعتبر الرحلات السياحية من أكثر التجارب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
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