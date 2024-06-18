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ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

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تفاصيل الإعلان
ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي 01120461710 -01015534694
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سلمي
التليفون: 01120461710 -01015534694

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع السودان- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/6/2024
رقم الإعلان: 2273824

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر - في القاهرة مصر

هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر وتوصيلات للمطار في القاهره وجميع المحافظات باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر - في القاهرة مصر

هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر وتوصيلات للمطار في القاهره وجميع المحافظات باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: راحه وامان في كل الرحلات - في القاهرة مصر

راحه وامان في كل الرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عايز تغير جو مع العيلة وتعمل رحلة تفرح قلوبكم؟ 🚐✨ لو بتدور على راحة بالك وسعادتك من أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: تويوتا هايس للايجار في مصر باقل الاسعار - في القاهرة مصر

تويوتا هايس للايجار في مصر باقل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أجر تويوتا هايس من مكه للسياحه واستمتع بخصم 20% يوجد لدينا جميع لانواع السيارات باسعار تنافسيه للح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي اتش وان بخصم 25% - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي اتش وان بخصم 25%

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هيونداي اتش وان للايجار في مصر بخصم 25% أجر من مكه للسياحه واستمتع بارخص الاسعار في مصر للحجز والاس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: خصومات الصيف من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

خصومات الصيف من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مع حلول فصل الصيف، تصبح الحاجة إلى #خدمات نقل سياحي مريحة وموثوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. سواء كنت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: 20%خصم علي تويوتا كوستر من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

20%خصم علي تويوتا كوستر من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برحلات الصيف مع تويوتا كوستر من ليموزين نصار ليموزين نصار تفخر بتقديم خدمة استئجار تويوتا كوس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار H1من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار H1من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن سيارة عصرية ومريحة لتنقلاتك العائلية أو لرحلات العمل؟ هل تحتاج إلى سيارة واسعة ومتعددة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا راش 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا راش 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا راش 7 ركاب هل تبحث عن سيارة مريحة وعملية لرحلتك المقبلة؟ تويوتا راش متاحة الآن للإيجار بأسعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كورولا 2022 - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كورولا 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا كورولا 2022 هل تبحث عن سيارة موثوقة واقتصادية لتلبية احتياجاتك اليومية؟ إذاً، لا داعي للمزيد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي توسان 2023 - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي توسان 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هيونداي توسان 2023 ابحث عن توازن مثالي بين الأناقة والأداء؟ لا داعي للمزيد من البحث! نقدم لك هيونداي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا سبورتاج 2023 - في القاهرة مصر

ايجار كيا سبورتاج 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

كيا سبورتاج 2023 ابحث عن تجربة قيادة مميزة وأداء متميز؟ لا داعي للمزيد من البحث! نقدم لك كيا سبورتاج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاند روفر ديفندر ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة: تجربة استثنائية للمغامرة والأناقة | +2011015.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/6/2024
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