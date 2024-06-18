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ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي 01120461710 -01015534694
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سلمي
|التليفون:
|01120461710 -01015534694
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|العنوان:
|شارع السودان- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273824
ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
18/6/2024
ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
18/6/2024
ايجار هايس وكوستر وتوصيلات للمطار في القاهره وجميع المحافظات باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي .
18/6/2024
ايجار هايس وكوستر وتوصيلات للمطار في القاهره وجميع المحافظات باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي .
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