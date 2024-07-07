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ايجار تويوتا لاندكروزر الرياض في مصر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار لاندكروزر الرياض في القاهرة من بين أكثر السيارات شهرة وتميزًا في مصر وفي العديد من دول العالم. | 01101555356 إنها تجمع بين القوة والأداء والراحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للسفر والتنقل في الظروف المختلفة. وبما أن الشراء ليس دائمًا الخيار الأمثل للجميع. للحجز والاستفسار:12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت : %
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276108
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