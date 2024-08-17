ايجار تويوتا كوستر 24 راكب

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعتك الكبيرة؟ نقدم لكم خدمة تأجير حافلة تويوتا كوستر بسعة 24 راكب، مثالية للرحلات الجماعية والنقل السياحي والمناسبات الخاصة مواصفات الحافلة: سعة الركاب: 24 راكب حالة ممتازة: تم صيانة الحافلة بانتظام لضمان أعلى مستوى من السلامة والأداء مقاعد مريحة: مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة للركاب للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت: