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ايجار تويوتا كوستر 24 راكب

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كوستر 24 راكب - في القاهرة مصر

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هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعتك الكبيرة؟ نقدم لكم خدمة تأجير حافلة تويوتا كوستر بسعة 24 راكب، مثالية للرحلات الجماعية والنقل السياحي والمناسبات الخاصة مواصفات الحافلة: سعة الركاب: 24 راكب حالة ممتازة: تم صيانة الحافلة بانتظام لضمان أعلى مستوى من السلامة والأداء مقاعد مريحة: مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة للركاب للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين بداية
التليفون: 01011322559

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/8/2024
رقم الإعلان: 2282530

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صورة الاعلان: فرحك يوم كبير عندنا و هنخليه اجمل واحلي! 01070534881 - في القاهرة مصر

فرحك يوم كبير عندنا و هنخليه اجمل واحلي! 01070534881

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرحك يوم كبير عندنا و هنخليه اجمل واحلي! احجز عربيتك الليموزين عنوان الفخامة : عربياتنا كلها جديد.
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1,000 جنيه

17/8/2024
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سعر ايجار سيارات ال SUV من تورست

(للإيجار)

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17/8/2024
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ايجار فان 7 راكب هيونداي اتش وان

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

محتاج تنقل عائلتك الكبيرة أو فريق العمل بكل راحة وأناقة؟ لدينا الحل المثالي لك! نقدم لك فرصة استئجار.
العنوان:

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القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس e200 موديل 2023 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس e200 موديل 2023

(للإيجار)

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هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة استثنائية لإيجار سيارة مرسيدس E200 موديل 2022 الجد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: إيجار تويوتا هايس 13 راكب VIP - في القاهرة مصر

إيجار تويوتا هايس 13 راكب VIP

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

•مقاعد جلدية فاخرة ومريحة •نظام تكييف عالي الأداء لجميع الركاب •مساحة واسعة للأمتعة •وسائل ترفي.
العنوان:

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القسم: 

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15/8/2024
صورة الاعلان: إيجار باص 28 راكب من نوع ميتسوبيشي - في القاهرة مصر

إيجار باص 28 راكب من نوع ميتسوبيشي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

•راحة فائقة: مقاعد مريحة ومصممة خصيصاً لراحة الركاب خلال الرحلات الطويلة. •أمان مضمون: مجهز بأحدث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: أجر و استمتع بأقصى درجات الفخامة والراحة مع لاندكروزر!  - في القاهرة مصر

أجر و استمتع بأقصى درجات الفخامة والراحة مع لاندكروزر! 

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لماذا تختار لاندكروزر؟ •تصميم أنيق: استمتع بالتصميم الفخم الذي يعكس ذوقك الرفيع. •أداء قوي: استمتع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كوستر رحلات القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر رحلات القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كوسنر للرحلات اليوميه في القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار كوسنر للرحلات اليوميه في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

🚐✨ *أحجز تويوتا كوستر مع شركة ليموزين نصار!* ✨🚐 خليك دايمًا في المقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: تويوتا كوستر للايجار بأقل سعر - في القاهرة مصر

تويوتا كوستر للايجار بأقل سعر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اتوبيسات رحلات للايجار, اتوبيسات سياحية للايجار, اتوبيسات للايجار بالقاهرة, اتوبيسات للايجار فى الق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين مرسيدس الاستقبال الملكي: رفاهية ولا أروع - في القاهرة مصر

ليموزين مرسيدس الاستقبال الملكي: رفاهية ولا أروع

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارة اتش وان استقبال من والي مطار تخيل أنك توصلت إلى المطار، وخرجت بعد رحلة طويلة مرهقة. أول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 50 راكب مرسيدس للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار باص 50 راكب مرسيدس للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اكتشف الراحة والفخامة مع أتوبيس مرسيدس 50 راكب! هل تخطط لرحلة جماعية؟ سواء كانت رحلة عمل أو رحلة مد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: شركة نقل سياحي-باصات للرحلات سياحية - في القاهرة مصر

شركة نقل سياحي-باصات للرحلات سياحية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركة توريست باص تقدم ليكم تأجير باصات50 مرسيدس و تويوتا باصات 33 شيفروليه سافر وانت مطمن بنوفر الاما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: تاجير تويوتا هايس موديل 2023 - في القاهرة مصر

تاجير تويوتا هايس موديل 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار الان من تورست كار اتوبيس 600 للرحلات سياحي و مكيف و يسع 50 فرد بالتالي اتوبيس مرسيدس 500 و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب - في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب هل تخطط لرحلة جماعية أو نشاط ميداني؟ استأجر الآن أتوبيس شيفروليه 33 را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
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