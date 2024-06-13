ايجار تويوتا كورولا 2022

تويوتا كورولا 2022 هل تبحث عن سيارة موثوقة واقتصادية لتلبية احتياجاتك اليومية؟ إذاً، لا داعي للمزيد من البحث! يسرنا أن نقدم لكم تويوتا كورولا 2022 للإيجار. المواصفات: موديل 2022: تأتي تويوتا كورولا بتصميم عصري وأنيق مع تقنيات حديثة لتوفير أداء ممتاز وراحة استثنائية. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت: /