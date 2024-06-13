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ايجار تويوتا راش 7 راكب
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تويوتا راش 7 ركاب هل تبحث عن سيارة مريحة وعملية لرحلتك المقبلة؟ تويوتا راش متاحة الآن للإيجار بأسعار تنافسية وخدمة ممتازة! المميزات: سعة لـ 7 ركاب مع مقاعد مريحة. للحجز والاستفسار : 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت : /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273682
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