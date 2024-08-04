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ايجار تويوتا راش 7و راكب بالسائق
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجير تويوتا راش 7 ركاب مع السائق هل تبحث عن سيارة عائلية مريحة وآمنة لرحلاتك؟ نقدم لكم عرضًا مميزًا لتأجير تويوتا راش 7 ركاب مع السائق! مميزات السيارة: سعة كبيرة: تتسع لـ7 ركاب، مثالية للرحلات العائلية والجماعية. أمان عالي: مزودة بأحدث أنظمة الأمان لضمان سلامة الجميع. راحة فائقة: مقاعد مريحة ومساحة واسعة للركاب والأمتعة. لمزيد من المعلومات وللحجز الهاتف:01099552706 موقعنا الإلكتروني: / العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجديده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|12شارع الحجاز - ميدان المحكمة - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280237
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