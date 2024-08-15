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ايجار باص 50 راكب مرسيدس للرحلات
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|اكتشف الراحة والفخامة مع أتوبيس مرسيدس 50 راكب! هل تخطط لرحلة جماعية؟ سواء كانت رحلة عمل أو رحلة مدرسية أو جولة سياحية، فإن أتوبيس مرسيدس هو الخيار الأمثل لك! المزايا: سعة كبيرة: يتسع لـ 50 راكبًا بارتياح تام، مما يجعله الخيار الأمثل للمجموعات الكبيرة. فخامة مرسيدس: استمتع بتجربة ركوب لا تُضاهى مع التصميم الداخلي الفاخر والمقاعد المريحة. أمان متفوق: مزود بأحدث تقنيات السلامة لضمان رحلة آمنة للجميع. تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282299
ايجار سيارة اتش وان استقبال من والي مطار تخيل أنك توصلت إلى المطار، وخرجت بعد رحلة طويلة مرهقة. أول.
15/8/2024
شركة توريست باص تقدم ليكم تأجير باصات50 مرسيدس و تويوتا باصات 33 شيفروليه سافر وانت مطمن بنوفر الاما.
15/8/2024
للايجار الان من تورست كار اتوبيس 600 للرحلات سياحي و مكيف و يسع 50 فرد بالتالي اتوبيس مرسيدس 500 و .
15/8/2024
تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب هل تخطط لرحلة جماعية أو نشاط ميداني؟ استأجر الآن أتوبيس شيفروليه 33 را.
15/8/2024
ايجار ميكروباص هاى اس تاجير ميكروباص هاي اس فاخر سقف عالي لذلك استئجار ميكروباص هاي اس فاخر بسقف عال.
15/8/2024
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15/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
سعة كبيرة: يتسع لـ 50 راكبًا بارتياح تام، مما يجعله الخيار الأمثل للمجموعات الكبيرة. فخامة مرسيدس: .
14/8/2024
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14/8/2024
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