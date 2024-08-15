ايجار باص 50 راكب مرسيدس للرحلات

اكتشف الراحة والفخامة مع أتوبيس مرسيدس 50 راكب! هل تخطط لرحلة جماعية؟ سواء كانت رحلة عمل أو رحلة مدرسية أو جولة سياحية، فإن أتوبيس مرسيدس هو الخيار الأمثل لك! المزايا: سعة كبيرة: يتسع لـ 50 راكبًا بارتياح تام، مما يجعله الخيار الأمثل للمجموعات الكبيرة. فخامة مرسيدس: استمتع بتجربة ركوب لا تُضاهى مع التصميم الداخلي الفاخر والمقاعد المريحة. أمان متفوق: مزود بأحدث تقنيات السلامة لضمان رحلة آمنة للجميع. تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: /