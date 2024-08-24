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ايجار باص 33 لرحلات شرم الشيخ
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|إعلان إيجار باص 33 راكب لرحلات شرم الشيخ هل ترغب في رحلة مريحة وممتعة إلى شرم الشيخ مع عائلتك أو أصدقائك؟ لدينا الحل المثالي لك! عروض إيجار باص 33 راكب سعة الباص: 33 راكب مكيف هواء: نعم مقاعد مريحة: نعم سائق محترف: نعم المميزات: - راحة تامة طوال الرحلة - أمان وسلامة - إمكانية اختيار وقت الرحلة المناسب لك - خدمة ممتازة وتجربة لا تُنسى احجز باصك الآن واستمتع برحلة مذهلة إلى شرم الشيخ بكل راحة وسهولة! للحجز والاستفسار: - الهاتف: 01101555356 - الموقع الإلكتروني:/ لا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين نصار
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283868
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22/8/2024
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