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ايجار باص 33 لرحلات شرم الشيخ

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار باص 33 لرحلات شرم الشيخ - في القاهرة مصر

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إعلان إيجار باص 33 راكب لرحلات شرم الشيخ هل ترغب في رحلة مريحة وممتعة إلى شرم الشيخ مع عائلتك أو أصدقائك؟ لدينا الحل المثالي لك! عروض إيجار باص 33 راكب سعة الباص: 33 راكب مكيف هواء: نعم مقاعد مريحة: نعم سائق محترف: نعم المميزات: - راحة تامة طوال الرحلة - أمان وسلامة - إمكانية اختيار وقت الرحلة المناسب لك - خدمة ممتازة وتجربة لا تُنسى احجز باصك الآن واستمتع برحلة مذهلة إلى شرم الشيخ بكل راحة وسهولة! للحجز والاستفسار: - الهاتف: 01101555356 - الموقع الإلكتروني:/ لا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين نصار
التليفون: 01101555356

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/8/2024
رقم الإعلان: 2283868

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صورة الاعلان: سعر الليموزين من مطار القاهرة الدولى - في القاهرة مصر

سعر الليموزين من مطار القاهرة الدولى

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سعر ليموزين مطار القاهرة خدمة الليموزين والتاكسى من مطار القاهرة Limousine and taxi service from Ca.
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القاهرة - مصر
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1,000 جنيه

24/8/2024
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ايجار ليموزين باص 50 مرسيدس

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احجز الآن ليموزين باص 50 راكبًا! هل تبحث عن وسيلة نقل فاخرة وآمنة لمجموعة كبيرة من الأفراد؟ نقدم لك .
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1,000 جنيه

24/8/2024
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ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب

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هل تبحث عن سيارة واسعة ومريحة لرحلتك القادمة؟ نقدم لك هيونداي H1، السيارة المثالية للعائلات والمجموع.
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24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 33 شيفورليه - في القاهرة مصر

ايجار باص 33 شيفورليه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تحتاج إلى وسيلة نقل واسعة لرحلة جماعية، مناسبة للأفواج السياحية أو الرحلات المدرسية؟ نقدم لك باص .
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24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس C180 موديل 2022 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس C180 موديل 2022

(للإيجار)

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هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة استئجار مرسيدس C180 موديل 2022، السيارة المثالية ل.
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24/8/2024
صورة الاعلان: استئجر باص مرسيدس 50 للسياحه - في القاهرة مصر

استئجر باص مرسيدس 50 للسياحه

(للإيجار)

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هل تخطط لرحلة سياحية مميزة؟ هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعتك؟ لدينا لك الحل المثالي! نقدم .
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1,000 جنيه

24/8/2024
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استئجر هيونداي توسان للرحلات المميزه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تخطط لرحلة سياحية مميزة؟ هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعتك؟ لدينا لك الحل المثالي! نقدم .
العنوان:

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القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين _مطار القاهرة _مرسيدس s500 - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين _مطار القاهرة _مرسيدس s500

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
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القاهرة - مصر
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1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس الحديثة _ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس الحديثة _ليموزين نصار

(للإيجار)

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ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هايس المطار _ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار هايس المطار _ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هايس المطار _ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار هايس المطار _ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: باص سياحي لرحلات الغردقه 50 راكب - في القاهرة مصر

باص سياحي لرحلات الغردقه 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: باص سياحي لرحلات الغردقه 50 راكب - في القاهرة مصر

باص سياحي لرحلات الغردقه 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: باص سياحي للايجار في القاهرة من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

باص سياحي للايجار في القاهرة من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح - في القاهرة مصر

استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح تبحث عن وسيلة نقل جماعية مريحة وآمنة لرحلتك القادمة؟ نقدم ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
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