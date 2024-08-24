ايجار باص 33 شيفورليه

هل تحتاج إلى وسيلة نقل واسعة لرحلة جماعية، مناسبة للأفواج السياحية أو الرحلات المدرسية؟ نقدم لك باص شيفروليه بسعة 33 راكبًا، خيارك المثالي للراحة والأمان. مواصفات الباص: سعة: 33 راكب مكيف هواء: نظام تبريد مركزي لضمان الراحة للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت: