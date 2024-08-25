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ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي

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صورة الاعلان: ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي - في القاهرة مصر

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ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي هل تبحث عن باص فاخر يخدم شركتك أو رحلتك السياحية عندنا الحل المثالي! باص 33 مقعد متوفر الآن للإيجار لخدمات الشركات وجميع أنواع النقل السياحي. *مقاعد مريحة* لضمان راحة فريقك طوال الرحلة *تكييف ممتاز* يناسب حرارة الصيف *نظام صوتي حديث* لتحويل كل رحلة إلى حفلة متنقلة *سائق محترف* لضمان وصولك بأمان وسلاسة. سواء كنت بتخطط لرحلة عمل أو رحلة ترفيهية، هذا الباص هو شريكك المثالي في الطريق. للحجز والاستفسار، اتصل على الرقم/01011322557
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست
التليفون: 01011322557

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز_ميدان المحكمه_مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/8/2024
رقم الإعلان: 2283987

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخر:.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: شركه ليموزين مطار في القاهره - في القاهرة مصر

شركه ليموزين مطار في القاهره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

احجز الآن ليموزين المطار من تورست كار واستمتع برحلة فاخرة ومريحة من البداية إلى النهاية! سواء كنت ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: شركه ليموزين مطار في القاهره - في القاهرة مصر

شركه ليموزين مطار في القاهره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

احجز الآن ليموزين المطار من تورست كار واستمتع برحلة فاخرة ومريحة من البداية إلى النهاية! سواء كنت ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس s450 الحديثة _ليموزيت المطار - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس s450 الحديثة _ليموزيت المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: تأجير باصات مصيف الساحل بأفضل الأسعار - في القاهرة مصر

تأجير باصات مصيف الساحل بأفضل الأسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير باصات مصيف الساحل بأفضل الأسعار ليموزين للساحل بالتالي مع اقتراب فصل الصيف 01102106655 ، تتزا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر - في القاهرة مصر

هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس اتش وان كوستر اوتوبيس 50 من القاهره لمحافظات مصر باقل الاسعار توصيله مطار ملاكي المتابعه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كوستر بخصم 30% - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر بخصم 30%

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس اتش وان كوستر اوتوبيس 50 من القاهره لمحافظات مصر باقل الاسعار توصيله مطار ملاكي المتابعه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: ?? ????? ?????? ????? ???? ??? ???????? 33 ???? ?????? ????? ??????* - في القاهرة مصر

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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: كوستر للرحلات: الرفيق المثالي لمغامراتك الجماعية - في القاهرة مصر

كوستر للرحلات: الرفيق المثالي لمغامراتك الجماعية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

احجز كوستر للرحلات الآن! اتصل بنا اليوم لحجز كوستر الخاصة بك واستمتع برحلة جماعية مريحة وآمنة. سو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
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