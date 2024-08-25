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ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي هل تبحث عن باص فاخر يخدم شركتك أو رحلتك السياحية عندنا الحل المثالي! باص 33 مقعد متوفر الآن للإيجار لخدمات الشركات وجميع أنواع النقل السياحي. *مقاعد مريحة* لضمان راحة فريقك طوال الرحلة *تكييف ممتاز* يناسب حرارة الصيف *نظام صوتي حديث* لتحويل كل رحلة إلى حفلة متنقلة *سائق محترف* لضمان وصولك بأمان وسلاسة. سواء كنت بتخطط لرحلة عمل أو رحلة ترفيهية، هذا الباص هو شريكك المثالي في الطريق. للحجز والاستفسار، اتصل على الرقم/01011322557
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست
|التليفون:
|01011322557
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز_ميدان المحكمه_مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283987
تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خدم.
25/8/2024
هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخر:.
25/8/2024
تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
25/8/2024
تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خد.
25/8/2024
هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخ.
25/8/2024
تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
25/8/2024
احجز الآن ليموزين المطار من تورست كار واستمتع برحلة فاخرة ومريحة من البداية إلى النهاية! سواء كنت ت.
25/8/2024
احجز الآن ليموزين المطار من تورست كار واستمتع برحلة فاخرة ومريحة من البداية إلى النهاية! سواء كنت ت.
25/8/2024
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24/8/2024
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24/8/2024
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24/8/2024
ايجار هايس اتش وان كوستر اوتوبيس 50 من القاهره لمحافظات مصر باقل الاسعار توصيله مطار ملاكي المتابعه .
24/8/2024
ايجار هايس اتش وان كوستر اوتوبيس 50 من القاهره لمحافظات مصر باقل الاسعار توصيله مطار ملاكي المتابعه .
24/8/2024
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24/8/2024
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