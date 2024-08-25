ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي هل تبحث عن باص فاخر يخدم شركتك أو رحلتك السياحية عندنا الحل المثالي! باص 33 مقعد متوفر الآن للإيجار لخدمات الشركات وجميع أنواع النقل السياحي. *مقاعد مريحة* لضمان راحة فريقك طوال الرحلة *تكييف ممتاز* يناسب حرارة الصيف *نظام صوتي حديث* لتحويل كل رحلة إلى حفلة متنقلة *سائق محترف* لضمان وصولك بأمان وسلاسة. سواء كنت بتخطط لرحلة عمل أو رحلة ترفيهية، هذا الباص هو شريكك المثالي في الطريق. للحجز والاستفسار، اتصل على الرقم/01011322557