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ايجار باص 28 رحلات العين السخنه

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
إذا كنت تبحث عن استئجار باص يتسع لـ 28 راكبًا للرحلات إلى العين السخنة، فهناك العديد من شركات النقل والسياحة التي تقدم هذه الخدمة. أسعار الإيجار تختلف بناءً على عدة عوامل، منها: مدة الرحلة: هل هي رحلة ذهاب وعودة في نفس اليوم أم تحتاج إلى الباص لأكثر من يوم؟ الموسم: الأسعار قد تكون أعلى في مواسم السياحة والأعياد. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين مصر
التليفون: 01102106655

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العنوان: 12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/8/2024
رقم الإعلان: 2284041

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تاريخ الإعلان
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

في "ليموزين نصار للنقل السياحي"، أسعار تأجير الكوستر لليوم الواحد تبدأ عادة من 800 جنيه وتصل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر رحلات الاسكندرية - في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر رحلات الاسكندرية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إذا كنت تبحث عن استئجار سيارة لاند كروزر لرحلة إلى الإسكندرية، يمكنك التوجه إلى شركات تأجير السيارات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر رحلات الاسكندرية - في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر رحلات الاسكندرية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إذا كنت تبحث عن استئجار سيارة لاند كروزر لرحلة إلى الإسكندرية، يمكنك التوجه إلى شركات تأجير السيارات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كوستر 24 رحلات مرسي علم - في القاهرة مصر

ايجار كوستر 24 رحلات مرسي علم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لإيجار كوستر يتسع لـ 24 راكبًا للرحلات إلى مرسى علم، يمكنك التواصل مع شركات النقل والسياحة التي تقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات ليموزين مطار القاهرة إيجار سيارات مرسيدس من مطار القاهرة هو خيار مثالي للمسافرين الذين يبحثون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: شركة تاجير اتوبيس رحلات - في القاهرة مصر

شركة تاجير اتوبيس رحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

باصات سياحية للتأجير تاجير اتوبيس رحلات بالتالي تعتبر خدمات تأجير الباصات السياحية 01102106655 من أه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخر:.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: شركه ليموزين مطار في القاهره - في القاهرة مصر

شركه ليموزين مطار في القاهره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

احجز الآن ليموزين المطار من تورست كار واستمتع برحلة فاخرة ومريحة من البداية إلى النهاية! سواء كنت ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي - في القاهرة مصر

ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي هل تبحث عن باص فاخر يخدم شركتك أو رحلتك السياحية عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: شركه ليموزين مطار في القاهره - في القاهرة مصر

شركه ليموزين مطار في القاهره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

احجز الآن ليموزين المطار من تورست كار واستمتع برحلة فاخرة ومريحة من البداية إلى النهاية! سواء كنت ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
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