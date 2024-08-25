ايجار باص 28 رحلات العين السخنه

إذا كنت تبحث عن استئجار باص يتسع لـ 28 راكبًا للرحلات إلى العين السخنة، فهناك العديد من شركات النقل والسياحة التي تقدم هذه الخدمة. أسعار الإيجار تختلف بناءً على عدة عوامل، منها: مدة الرحلة: هل هي رحلة ذهاب وعودة في نفس اليوم أم تحتاج إلى الباص لأكثر من يوم؟ الموسم: الأسعار قد تكون أعلى في مواسم السياحة والأعياد. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة