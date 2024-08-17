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ايجار باص مرسيدس 50راكب للرحلات

(للإيجار)

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صورة الاعلان: ايجار باص مرسيدس 50راكب للرحلات - في القاهرة مصر

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إيجار_باص_مرسيدس 50 راكب للرحلات الجماعية .لو عندك رحلة طويلة مع الأهل أو الأصدقاء، تعال وخلي الباص الفخم ده ياخدك لأبعد مكان براحة تامة! #رحلة_مريحة #فخامة_على_الطريق #سفر_بمزاج #باص_مرسيدس #رحلات_جماعية #مكيف_هوا_بارد #تأجير_باصات #مرسيدس_فخامة للحجز والاستفسار :01011322557 /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: touristbus
التليفون: 01011322557

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/8/2024
رقم الإعلان: 2282595

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تأجير مينى باص 28 لنقل السياحي جميع المحافظات - في القاهرة مصر

تأجير مينى باص 28 لنقل السياحي جميع المحافظات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لو عندك جولة سياحية وتحتاج وسيلة نقل مريحة وسريعة. الميني باص 28 راكب هو الحل الأمثل. متاح للتأجير .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: استئجار سيارة هيونداي التوسان لجميع خدمات النقل السياحي - في القاهرة مصر

استئجار سيارة هيونداي التوسان لجميع خدمات النقل السياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار سيارة هيونداي توسان لجميع خدمات النقل السياحي إذا كنت تخطط لرحلة سياحية رائعة وتبحث عن س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

الخدمات المقدمه رحلات سياحية. نقل الموظفين. نقل الضيوف للمناسبات وحفلات الزفاف. خدمات نقل خاصة للمؤت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: تويوتا كوستر المكيفه للرحلات السياحية - في القاهرة مصر

تويوتا كوستر المكيفه للرحلات السياحية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

,اسعار تاجير اتوبيسات رحلات 2021 ,ايجار اتوبيس رحلات ,باص رحلات للايجار ,تأجير اتوبيسات نقل سياحي ,ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميني باص تويوتا كوستر - في القاهرة مصر

ايجار ميني باص تويوتا كوستر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر سياحي إيجار تويوتا كوستر، تأجير باص تويوتا كوستر، تأجير باصات صغيرة تأجير تويوت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: فرحك يوم كبير عندنا و هنخليه اجمل واحلي! 01070534881 - في القاهرة مصر

فرحك يوم كبير عندنا و هنخليه اجمل واحلي! 01070534881

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرحك يوم كبير عندنا و هنخليه اجمل واحلي! احجز عربيتك الليموزين عنوان الفخامة : عربياتنا كلها جديد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: سعر ايجار سيارات ال SUV من تورست - في القاهرة مصر

سعر ايجار سيارات ال SUV من تورست

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سعر ايجار سيارات دفع رباعى خدمات إيجار سيارات الدفع الرباعي Car rental services. Vehicles لذلك خدمات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كوستر 24 راكب - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر 24 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعتك الكبيرة؟ نقدم لكم خدمة تأجير حافلة تويوتا كوستر بسعة 24 را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: ايجار فان 7 راكب هيونداي اتش وان - في القاهرة مصر

ايجار فان 7 راكب هيونداي اتش وان

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

محتاج تنقل عائلتك الكبيرة أو فريق العمل بكل راحة وأناقة؟ لدينا الحل المثالي لك! نقدم لك فرصة استئجار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس e200 موديل 2023 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس e200 موديل 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة استثنائية لإيجار سيارة مرسيدس E200 موديل 2022 الجد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: إيجار تويوتا هايس 13 راكب VIP - في القاهرة مصر

إيجار تويوتا هايس 13 راكب VIP

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

•مقاعد جلدية فاخرة ومريحة •نظام تكييف عالي الأداء لجميع الركاب •مساحة واسعة للأمتعة •وسائل ترفي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: إيجار باص 28 راكب من نوع ميتسوبيشي - في القاهرة مصر

إيجار باص 28 راكب من نوع ميتسوبيشي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

•راحة فائقة: مقاعد مريحة ومصممة خصيصاً لراحة الركاب خلال الرحلات الطويلة. •أمان مضمون: مجهز بأحدث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: أجر و استمتع بأقصى درجات الفخامة والراحة مع لاندكروزر!  - في القاهرة مصر

أجر و استمتع بأقصى درجات الفخامة والراحة مع لاندكروزر! 

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لماذا تختار لاندكروزر؟ •تصميم أنيق: استمتع بالتصميم الفخم الذي يعكس ذوقك الرفيع. •أداء قوي: استمتع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كوستر رحلات القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر رحلات القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كوسنر للرحلات اليوميه في القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار كوسنر للرحلات اليوميه في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

🚐✨ *أحجز تويوتا كوستر مع شركة ليموزين نصار!* ✨🚐 خليك دايمًا في المقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
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